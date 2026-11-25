На территории центральной усадьбы Приокско-Террасного заповедника под Серпуховом открыли туристический кластер «В гости к зубру». Событие приурочили ко дню рождения заповедника и Дню зубра, рассказали в сюжете 360.ru.

Для посетителей подготовили познавательную программу, мастер-класс по изготовлению елочных украшений и экскурсию по обновленной экологической тропе.

Еще одним событием праздника стало установление опеки над детенышем зубра по кличке Мурмелад. Попечительство над животным взяла медицинская компания.

«Не потому, что он какой-то приторный, а потому что просто он очень милый, очень интересный и очень активный», — рассказала заместитель директора по развитию заповедника Наталья Шпиленок.

Приокско-Террасный заповедник расположен в 12 километрах от Серпухова на левом берегу Оки. С 2015 года он носит имя ученого Михаила Заблодского, внесшего значительный вклад в восстановление популяции зубров.

Первых четырех животных доставили в заповедник из Польши 78 лет назад. Сегодня сохранение этого краснокнижного вида остается одним из ключевых направлений его деятельности.