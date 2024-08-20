Зрительный зал обновят в ДК «Красный холм» в Белоозерском

Благодаря поддержке депутатского корпуса и администрации городского округа Воскресенск в Доме культуры «Красный холм» города Белоозерский активно проводятся работы по ремонту зрительного зала. Уже модернизированы системы отопления, электроснабжения и вентиляции, а также проведены работы по обновлению пола, стен и потолка.

Значительные изменения коснулись и зоны сцены: здесь появились дополнительные комнаты, которые будут использоваться как гримерки и костюмерные. Начальник управления культуры администрации округа Елена Баклушина, осматривая новый зрительный зал, высоко оценила качество проводимых работ. Она отметила, что модернизация ДК «Красный холм» является частью плановой работы с широкой перспективой развития культурно-досуговой деятельности в поселке.

Напомним, что уже капитально отремонтирована кровля, а в этом году, помимо ремонта зрительного зала, запланирован ремонт входной группы. В настоящее время в зале устанавливаются зрительские кресла, а вскоре начнутся работы по монтажу сценического оборудования.

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