Зоны отдыха около воды подготовят к летнему сезону в Богородском округе

Сотрудники коммунальных служб Богородского округа подготовят места отдыха и завезут свежий песок. Руководство парков облагородит территорию для комфортного отдыха жителей и гостей муниципалитета.

Так, в городе Старая Купавна на территории Купавинского пруда силами муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» завезли около 100 кубов свежего песка, который чуть позже разровняли. Также обновили внешний вид навесов, урн и лавочек.

Для любителей активного отдыха открыт и работает уже не первый год вейк-парк, где можно взять на прокат спортивное оборудование для катания по воде.

Руководство парка ежегодно облагораживает и старается поддерживать порядок на территории вокруг вейк-парка.

Ранее мы рассказывали о том, что новая детская площадка появится в поселке Красный Электрик Богородского округа.