Новая детская площадка появится в поселке Красный Электрик Богородского округа

В поселке Красный Электрик началась установка нового игрового комплекса для детей. Это мероприятие осуществляется в рамках программы обновления детских площадок, направленной на создание безопасной и интересной игровой среды.

На улице Центральной в ближайшие недели появится тематическая площадка «Дендрология» площадью 150 квадратных метров. Строительные работы стартовали в начале месяца, и завершение запланировано до конца июля.

Проект был инициирован после того, как жители поселка многократно обращались к администрации Богородского округа с просьбой создать пространство для активного отдыха детей, особенно с учетом расположенной рядом начальной школы.

На новой площадке установят резиновое покрытие, игровые и спортивные элементы, а также качели, качалки, лавочки и урны для мусора. В этом году в округе заменят 19 детских площадок, в том числе две площадки для воркаута.

Адресный перечень включает 12 локаций в Ногинске, а также деревни Зубцово, Марьино, Кашино, Ивашево, город Электроугли и Старая Купавна. Дополнительно по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева установят восемь новых игровых площадок.