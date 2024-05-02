Зону вокруг Южного озера в Черноголовке благоустроят к августу | 360°

02 мая 2024, 14:12
Зону вокруг Южного озера в Черноголовке благоустроят к августу
Благоустройство территории вокруг Южного озера продолжается в Черноголовке. Обновленная зона будет готова принять посетителей уже в августе.
«Озеро Южное является любимым местом отдыха жителей Черноголовки. Эта территория давно требовала существенного обновления. Мы приступили к работам в прошлом году», — прокомментировал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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Согласно проекту, территорию поделят на три функциональные зоны: пляжную, спортивную и прогулочную. Для комфортного отдыха посетителей оборудуют кабинки для переодевания, спасательную вышку, амфитеатр для летних концертов, а также смотровые площадки. Для любителей активного отдыха появятся спортивные площадки и стена для большого тенниса.
Помимо этого, со стороны Центральной улицы организуют исключительно пешеходную входную группу, а также разместят парковую мебель и освещение.
Ранее Андрей Воробьев пообещал жителям Черноголовки построить церковь. Он отметил, что город замечательный, поэтому надо сделать его еще лучше.
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