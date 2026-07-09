Зону платной парковки расширят в Балашихе

Новые места для парковки личного транспорта будут действовать с 10 августа. Стоимость на жилых и административных территориях будет отличаться.

Парковки будут располагаться на следующих улицах: Заречная (напротив дома № 3А), Калинина (напротив дома № 1), Свердлова (у домов № 1, 25, 26, 33А, 35А, 34, 38, 52/2, 54), Спортивная (напротив домов № 4 и 17), Комсомольская (напротив дома № 9), Белякова (у домов № 2В и 1Б), а также на улице Объединения (у дома № 13), на проспекте Ленина (перед домами № 16А, 21, 32Д, 47,53) и на шоссе Энтузиастов (напротив дома № 60).

Стоимость парковки в жилой зоне в час составит 35 рублей для легкового транспорта, 20 рублей для мототранспорта и 70 рублей для грузового — при отсутствии ограничений.

В административной зоне стоимость в час составит 55 рублей для легкового транспорта, 35 рублей для мототранспорта и 130 рублей для грузового (тоже при отсутствии ограничений).

Оплатить стоянку можно с помощью СМС на номер 7757 или через мобильное приложение «Парковки России» в течение десяти минут после остановки транспортного средства. В противном случае владельцу автомобиля грозит штраф в размере 2500 рублей. Контроль за исполнением правил осуществляется с помощью фотофиксации.

Также на региональном портале государственных услуг члены многодетных семей, владельцы электромобилей и мотоциклов, а также резиденты в ночное время могут оформить разрешение на бесплатную парковку.

Запуск платных парковок позволит сократить нарушения правил дорожного движения и ликвидировать хаотичную парковку транспорта.