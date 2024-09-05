Зону отдыха благоустроили у пруда вблизи Георгиевского храма в Дедовске

Территорию пруда вблизи Георгиевского храма благоустроили в центре Дедовска. Там очистили водоем, установили новую детскую игровую площадку, лавочки и урны, а также смонтировали освещение.

О благоустройстве водоем попросили жители. Работа на объекте началась в сентябре 2023 года. Там заменили плитку, на острове сделали домики для уток, установили новые лавочки, освещение и уложили газон. Также построили детский городок.

Пруд почистили, посадили кувшинки и лилии, запустили карасей, окуней и карпов-гойа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали шесть благоустроенных пространств.

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