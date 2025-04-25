Зональные соревнования юных пожарных и спасателей прошли в Дубне

В состязаниях приняли участие семь команд из городов севера Подмосковья. Дружины юных пожарных и спасателей проявили характер, силу воли, и продемонстрировали свои знания и навыки.

Судьи оценивали строевую подготовку, умение вязать специальные узлы, исполнение песни, стенгазету и выступление агитбригады. Соревнования прошли в упорной борьбе, а победителем в итоге стала команда Дубны.

Четверо дубненских ребят преодолели эстафету одну минуту и 44 секунды. Это был самый трудный и зрелищный этап соревнований. Участники рассказали, что самым сложным было помнить о скорости при выполнении манипуляций с пожарным рукавом.

Дубненцы продолжат участие в конкурсе «Юный пожарный» и в мае отправятся в Мытищи, где пройдет следующий этап соревнований. Команду поздравил с успехом глава Дубны Максим Тихомиров.