Семью Смирновых из Химок поздравили с 50-летием со дня бракосочетания

Золотых юбиляров – Анатолия и Наталью Смирновых из городского округа Химки поздравили с Днем Петра и Февронии. Пара живет вместе уже 50 лет.

Супругов поздравил начальник территориального управления микрорайона Сходня-Фирсановка Сергей Петрухин.

«Семья Смирновых — наша гордость. На протяжении 50 лет они хранят любовь, верность, поддерживают друг друга. Желаю им здоровья и долгих лет совместной и счастливой жизни», — отметил Сергей Петрухин.

Наталья и Анатолий познакомились в научно-исследовательском институте «Зенит», где работали вместе. Им тогда было 23 и 24 года. Их отношения сначала были дружескими и затем, спустя время, переросли в любовь.

«Я считаю, что в жизни нужно иметь большое терпение, и нам также помогает чувство ответственности. Когда ты хочешь принять какое-то решение, ты думаешь, чем это может кончиться, чем это грозит. И это чувство ответственности удерживает от неблаговидных поступков», — поделилась Наталья Смирнова.

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