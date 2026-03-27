Золотые знаки отличия ГТО вручили жителям Люберец

Торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», прошло 24 марта в методическо-выставочном центре ГТО в Лужниках. В рамках празднования золотые знаки отличия вручили жителям городского округа Люберцы.

Директор Федеральной дирекции спортивных мероприятий Юрий Ермошкин вручил золотой знак 13-й ступени руководителю Дирекции спортивных сооружений округа Сергею Стрекаловскому и золотой знак 6-й ступени ученику 11-го класса гимназии № 56 Аману Тажибаеву. Ранее два серебряных знака отличия (12-й и 11-й ступеней) получили представитель администрации Татьяна Курилович и сотрудник компании «Мособлгаз» Андрей Левин.

«В этом году жители Люберец активно включились в мероприятия по выполнению норм ГТО. Более шести тысяч человек успешно сдали нормативы на золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия в 18-ти возрастных категориях. Это позволило округу стать одним из лидеров в регионе по данному показателю», — отметил Сергей Стрекаловский.

Напомним, в Люберцах реализуются проекты «В школу с ГТО», «В вуз с ГТО», Корпоративная лига ГТО для работников предприятий и «Всей семьей с ГТО».