Знаменитые спортсмены провели тренировку в люберецкой школе

В спортивной школе олимпийского резерва городского округа Люберцы состоялась необычная тренировка. Гостями стали многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», и актер, фитнес-тренер Андрей Сухин.

Утро началось с исполнения песни «Русский Характер», автором которой является Андрей Сухин. Затем спортсмены продемонстрировали упражнения для разминки и провели совместное силовое шоу.

Сергей Агаджанян ломал стальные стержни и гнул сковородки. Кульминацией тренировки стал неофициальный рекорд: на грудь спортсмену встали две спортсменки, одна из которых делала прыжки. Несмотря на сложность, Агаджанян справился с задачей, силой своих легких раздавив грелку.

Андрей Сухин поделился советом: начинать заниматься спортом нужно с детства, но главное — делать это с удовольствием. Он подчеркнул важность личного примера в воспитании здорового поколения.