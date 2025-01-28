Знаки отличия комплекса ГТО вручили первоклассникам в Люберцах

В городском округе Люберцы в рамках программы «В школу с ГТО» первоклассникам вручили знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» первой ступени. Об этом сообщил руководитель Центра тестирования ГТО округа Евгений Петров.

Торжественное награждение знаками отличия прошло в школе № 54 поселка Октябрьский. Более 20 первоклассников получили свои первые спортивные награды за успешное выполнение нормативов «Готов к труду и обороне».

Евгений Петров отметил, что ребята проявили свои лучшие физические навыки: гибкость, ловкость, силу и выносливость. Он пожелал молодому поколению продолжать вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и достигать новых вершин.

Напомним, программа «В школу с ГТО» является частью масштабной инициативы по популяризации спорта среди жителей округа. В Люберцах также действуют программы «В вуз с ГТО» и «Всей семьей на ГТО». В прошлом году участие в сдаче норм ГТО приняли свыше 1,6 тысячи жителей округа.