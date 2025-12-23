Знак качества «Дед Мороз рекомендует» вручат паркам Подмосковья 24 декабря

Парки Подмосковья получат знаки качества «Дед Мороз рекомендует» 24 декабря. Помимо награждения в этот день соберут вторую часть писем для новогоднего волшебника, которые отправят в Великий Устюг.

Как рассказали в региональном Минкультуры, церемония награждения пройдет в Люберцах. Знак качества вручат директорам парков региона как подтверждение высокого уровня качества новогодних локаций.

Конкурс проводят уже третий год. Всего на него подали 184 заявки. Конкурсанты будут претендовать на звание лучшей елки, резиденции Деда Мороза, фотозоны, почты, зоны очага и комплексное оформление. Победители получат специальные наклейки и дипломы.

Кроме того, в Наташинском парке соберут письма для Деда Мороза, которые направят в Великий Устюг. Ранее туда передали более семи тысяч писем.