Зимнюю программу на неделю подготовили парки Лосино-Петровского округа

С 27 по 30 января парки округа приглашают жителей на семейные викторины, спортивные соревнования и тематические встречи для всех возрастов. Все мероприятия бесплатные.

Программа стартует во вторник, 27 января. Оба парка — Лосино-Петровский и Свердловский — одновременно проведут мероприятие «Сказки в парке». В первом гостей ждут викторина «Заколдованный смех» и игра «Остров сокровищ», во втором — разминка «Согревалочка», приключенческая игра и спортивная программа «Энергия победы». Начало мероприятий — в 15:00.

В среду, 28 января, в Лосино-Петровском парке пройдет главный спортивный праздник недели — «Зимний кубок». Начало в 13:00. Участников ждут забег, городошный биатлон, гигантская дженга, эстафеты, а также фотозоны и чайная станция.

В пятницу, 30 января, там же можно будет посетить анимационную программу «Снежные истории», спортивные игры и викторину «Подумай хорошенько».

Подробное расписание и возможные изменения рекомендуется уточнять в официальных сообществах парков.