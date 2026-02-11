Зимняя экологическая акция прошла в Мытищах

Около трехсот неравнодушных горожан, которые не испугались холода и в воскресенье пришли сдавать отходы, а также вещи для приюта «Зоодом» (корм, миски, поводки). Две полные газели чистого и отсортированного вторсырья удалось в ходе экоакции собрать Принимали в этот раз только заранее отсортированное сырье, чтобы облегчить задачу добровольцам на сборе.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что все больше людей помогают сохранять экологию: «Цель — экологически чистая среда для будущих поколений. Важно запомнить, что начать нужно в первую очередь с себя: со своего дома, рабочего места, подъезда и улицы».