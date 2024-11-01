Зимний штаб по уборке снега начал работать в Мытищах

Алгоритм уборки территорий от снега и другие зимние темы взяли на особый контроль. Готовность техники оценит онлайн-ресурс «Проверки Подмосковья»

Готовность коммунальных служб к уборке дворовых и общественных территорий городского округа Мытищи предстоящей зимой обсудили на оперативном совещании в администрации. Предстоящая зима стала основной темой повестки во всех муниципалитетах округа, в том числе в Мытищах.

Дворы, проезды, общественные пространства в зимнее время будут содержатся в порядке. Заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев в своем докладе сообщил, что зимним содержанием будет охвачено 603 объекта. Ответственность за исполнение работы возложили на муниципальные бюджетные и казенные учреждения и управляющие компании.

Порядка 180 единиц техники и малой механизации подготовлены к работе и борьбе со снегом. Задействуют в снегоуборке тракторы, погрузчики, самосвалы, ручные снегоуборщики и другие механизмы. Укомплектован штат сотрудников — более тысячи человек приступят к работе. Павел Нуштаев отметил 100% готовность городского округа по данному направлению.

Специальный регламент содержания территорий, где описано, сколько времени отводится для каждого вида работ, создан, чтобы упорядочить работу ответственных служб. Комфорт жителей стане приоритетом в ходе уборочных работ.

Четко следовать алгоритму выполнения задач по уборке поручила глава городского округа Юлия Купецкая. Дворники должны приступить к работе с шести часов утра и первым делом очистить входные группы в подъезды, после — лестницы и спуски, тротуары вдоль домов, пешеходные дорожки, после чего перейти к уборке спортивных и детских игровых площадок. Готовности спецтехники оценили с использованием онлайн-ресурса «Проверки Подмосковья», так что возможность подлога исключена.

Зимний штаб, напомнили на совещании, начнет работу с 1 ноября, сюда жители Мытищ смогут обратиться по вопросам содержания территорий.

Обращения жителей будут приниматься ежедневно с 6:00 до 00.00.

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