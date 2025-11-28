Зимний сезон откроют в парках Шатуры 1 декабря

Областное мероприятие «Открытие зимнего сезона» состоится в Шатуре в первый день декабря. С этого момента в парках округа начнут проводить тематические события.

Официально зимний сезон в этот день стартует в парках имени Гагарина и «Крестов Брод». Его запустят в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Там откроются ведомства Деда Мороза. Также проведут торжественную церемонию зажжения огней на новогодних елках и включения праздничной иллюминации.

Все желающие могут написать письмо главному зимнему волшебнику прямо в парке. Затем его нужно оставить в специальном ящике.

Кроме того, детское представление пройдет в парке имени Гагарина. Здесь организуют и мастер-классы.

А в парке «Крестов Брод» в Рошале состоятся активные игры и забавы. В финале проведут праздничную концертную программу. Все начнется в 16.00.

Посетить мероприятия могут все желающие без возрастных ограничений.