Зимний сезон начнется в парках Балашихи с 1 декабря

Торжественное открытие зимнего сезона пройдет 1 декабря в 16:00 в парках «Пехорка» и «Пестовский» в Балашихе. В первый день зимы в парках начнут работать ледовые катки: всего в городском округе будет организовано более 20 площадок для катания на коньках.

1 декабря в парках «Пехорка» и «Пестовский» откроется почта Деда Мороза, где любой желающий сможет написать письмо новогоднему волшебнику. Почта будет работать до 31 декабря. Также в парке «Пехорка» начнет работу Резиденция, посетить которую смогут все желающие до 14 января.

На территории парков будут работать тематическая фотозона и чайная станция, откроются катки с яркой концертной программой, спектаклем «Шайбу‑шайбу» и завершится световым шоу «Сияние парка».

Жителей и гостей округа ждет насыщенная программа зимних развлечений: концерты, творческие мастер‑классы, игровые и спортивные мероприятия для детей и взрослых. В Ольгинском и Пестовском парках для жителей Балашихи станут доступны лыжные трассы.