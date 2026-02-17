Зимний развлекательный фестиваль провели в Солнечногорске

В резиденции Деда Мороза на набережной озера Сенеж в Солнечногорске молодежный центр «Подсолнух» устроил праздничное мероприятие «Топи за любовь». Гостей встретили веселыми состязаниями, творческими занятиями и угощениями.

Все желающие могли сразиться в перетягивании каната, боях на подушках и попробовать силы в городках. Поклонники творчества присоединились к мастер-классу по изготовлению праздничных открыток. Также гостей угощали горячим чаем и сладостями.

«Подобные мероприятия помогают объединять нашу молодежь, создавая теплую атмосферу и пространство для живого общения, творчества. Мы благодарны организаторам и всем партнерам, которые помогли сделать этот день ярким и запоминающимся», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Наиболее активные участники получили подарочные сертификаты.