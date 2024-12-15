Зимний праздник «Парки. Баранки» прошел в Лосино-Петровском

В Свердловском парке Лосино-Петровского прошел зимний праздник «Парки. Баранки». Гости мероприятия приняли участие в анимационной программе и мастер-классе по росписи бумажных баранок.
Участники зимнего праздника фотографировались с самоварами, чашками чая и ароматными баранками. Все это создало атмосферу старинного русского чаепития.
В Свердловском парке Лосино-Петровского для гостей мероприятия подготовили веселую анимационную программу. Также все желающие потанцевали на зажигательной дискотеке.
Чтобы поздравить ребят, на праздник заглянул сказочный Дед Мороз. На творческом мастер-классе по росписи баранок из бумаги участники продемонстрировали свои навыки рисования, фантазию и креативность. В конце праздника организаторы подготовили для гостей квест «Зимние дорожки». Ребята с интересом выполняли каверзные задания.
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