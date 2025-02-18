Зимний фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в Котельниках 20 февраля

В Кузьминском лесопарке в Котельниках проведут зимний тематический фестиваль. Для участников подготовили масштабную программу, в том числе занятие по скандинавской ходьбе.

Гости фестиваля поучаствуют в общей разминке и прогуляются по зимнему лесу. Также для них организуют чаепитие с баранками. Мероприятие пройдет 20 февраля.

Кроме того, тренировку по скандинавской ходьбе проведут в Кузьминском лесопарке сегодня, 18 февраля. Завтра здесь же пройдут занятия по бегу и общей физической подготовке.

В пятницу, 21 февраля, для гостей парка организуют анимационную и образовательную программы. В субботу состоится традиционный забег бегового сообщества «5 верст».

Программа пройдет в лесопарке и в праздничное воскресенье, 23 февраля. Для жителей подготовили спортивное мероприятие, концерт, игру «Лучный тир», мастер-класс «Открытка для солдата», фотовыставку «Военная техника». Посетить их можно без возрастных ограничений.