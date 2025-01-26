Зимний фестиваль ГТО среди трудовых коллективов пройдет в Люберцах 1 февраля

Во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы 1 февраля пройдет зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Нормативы смогут сдать мужчины и женщины в возрасте от 25 до 59 лет.

Как рассказал руководитель Центра тестирования ГТО Люберец Евгений Петров, такой фестиваль организуют в муниципалитете впервые.

«Он пройдет в два этапа: 1 февраля состоится муниципальный этап, в конце февраля — региональный. Приглашаю трудовые коллективы Люберец принять участие в спортивном празднике!» — добавил он.

Евгений Петров также отметил, что количество участников в команде не должно превышать десяти человек. Они пробегут дистанции на тысячу, две тысячи и три тысячи метров, будут стрелять из электронного оружия из положения сидя и стоя, выполнят упражнения на подтягивание или рывок гири, наклоны на гимнастической скамье, а также комплекс на поднимание туловища из положения лежа.

Команды, которые займут первое, второе и третье места в общекомандном зачете наградят медалями, грамотами и призами. Всем выполнившим необходимое количество нормативов комплекса ГТО вручат значки отличия, соответствующие их возрастной ступени.