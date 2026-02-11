Зимние каникулы в детских лагерях прошли с пользой для ребят

На базе детских лагерей «Мир в лесу», «Мир в дружбе» и Let’s go Camp успешно завершились зимние смены. Тематические программы, подготовленные для детей, были направлены на развитие коммуникации, командной работы, творческих способностей и личностного роста. Мероприятия были приурочены к новогодним праздникам.

По информации пресс-службы Министерства образования региона, к проведению зимних смен привлекли участников студенческих педагогических отрядов, сформированных на базе Государственного гуманитарно-технологического университета. В рамках смен студенты выполняли функции вожатых, старших вожатых и организаторов культурных мероприятий. Они обеспечивали круглосуточное сопровождение детей, организацию образовательных, творческих и досуговых программ, а также поддержание комфортной и доброжелательной атмосферы в лагерях.

«Для меня зимняя смена — это не просто съемка мероприятий, а возможность поймать настоящие эмоции: искренний смех детей, теплые моменты общения и ту особую атмосферу уюта и праздника, которая рождается в лагере», — поделилась Анна Чауш, студентка Государственного гуманитарно-технологического университета, работавшая в лагере «Мир в дружбе» в качестве фотографа.

Участие в зимних сменах стало для членов студенческих педагогических отрядов продолжением профессиональной практики и возможностью применить педагогические и коммуникативные навыки в реальных условиях. Командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев отметил, что зимние смены требуют максимальной вовлеченности, ответственности и внимания к детям. Студенты успешно справились с задачей, обеспечив проведение каникул для каждого ребенка ярко, безопасно и с пользой.