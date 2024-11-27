Открытие зимнего сезона пройдет в парке «Авангард» в Электростали 1 декабря

Жителей и гостей города приглашают на торжественное открытие зимнего сезона. Веселое и яркое мероприятие начнется с 12:00.

Для посетителей парка «Авангард» приготовили разнообразные культурно-развлекательные мероприятия. Программа откроется интерактивом «Выходи гулять!», который проведут на площадке около павильона.

Для самых юных горожан состоится долгожданное открытие почты Дедушки Мороза. Каждый ребенок сможет отправить волшебнику письмо со своим заветным желанием.

Творческие личности получат возможность изготовить своими руками новогодние сувениры. Для них в павильоне проведут мастер-класс «Зимнее чудо».

Изюминкой праздника станет концерт «Зимние ритмы», который подарит всем гостям парка новогоднее настроение и массу позитивных эмоций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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