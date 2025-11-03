Журналисты из Серпухова победили на фестивале открытого социального кино

Фестиваль «Шередарь» завершился во Владимирской области. На нем успешно выступили журналисты из Серпухова.

Участниками конкурса в этом году стали 275 человек из 65 городов России. Его проводят уже девять лет.

За победу борются авторы, поднимающие в своих материалах острые социальные темы. Организовывает фестиваль благотворительный фонд «Шередарь».

Директор «Серпуховского информационного агентства» Мария Панкратьева победила в номинации «Человек и война». На суд жюри она представила документальный фильм «На пути к Победе». Он повествует о ветеране СВО, кавалере ордена Мужества Игоре Старовойте.

Кроме того, лауреатом фестиваля стала главный редактор телеканала Олеся Акинфеева. В номинации «Телевизионный репортаж» жюри отметили ее сюжет «Возвращение себя».

Ранее мы рассказывали о том, что хореографическая студия из Серпухова стала победителем национальной премии.