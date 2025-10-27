Хореографическая студия из Серпухова стала победителем национальной премии

Хореографическая студия «Сильфида» из Серпухова под руководством заслуженного работника культуры Людмилы Починской завершила 60-й юбилейный сезон победой на национальной премии «Весна священная». Она прошла 24 октября в Московском государственном академическом театре «Русская песня».

Этот проект при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Илзе Лиепа» собрал лучшие танцевальные коллективы страны. Жюри возглавила народная артистка России Илзе Лиепа.

«Сильфида» выступила с номером «К-141», хореограф — Кристина Селиванова. Работа получила Гран-при, золотой диплом, специальный приз «Лучший хореограф» — Кристина Селиванова и приглашение на гала-концерт в ноябре 2025 года.