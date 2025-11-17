Журналисты из Мытищ получили приз жюри на всероссийском конкурсе

Мероприятие объединило 128 талантливых авторов — журналистов и блогеров из 24 округов Московской области и 42 регионов Российской Федерации. Конкурс проводится совместными усилиями Союза журналистов Подмосковья и Московской митрополии Русской Православной Церкви с 2016 года.

Приза жюри были удостоены ведущая передачи «Мытищи православные» на телеканале «Первый Мытищинский» Дарья Ильинская и руководитель православного молодежного клуба «ГдеВсе» при Донском храме города Мытищи Юлиана Давыдова — за выпуск программы об интересах верующих юношей и девушек.

Организаторы и члены жюри тепло поздравили победительниц и пожелали им дальнейших творческих успехов и успешного продолжения важной миссии по распространению «верного слова» среди людей.