Журналисты из Химок вошли в топ-10 лучших команд областного конкурса

Команды из Химок «Полный вперед!» и «Дети, полный вперед!» заняли почетное место в десятке лучших на 13-й «Журналиаде» Подмосковья — ежегодном спортивном празднике для представителей СМИ региона. Главная цель — укрепление профессионального сообщества, здоровый образ жизни и развитие корпоративной солидарности.

Мероприятие в Раменском собрало более 120 журналистов из 12 городов Московской области.

«Мы участвуем в „Журналиаде“ с самого ее основания, но в этот раз впервые заявили сразу две команды. И дети, и взрослые достойно представили Химки, показав силу, выносливость и сплоченность», — поделился капитан команды «Полный вперед!», председатель химкинского отделения Союза журналистов Подмосковья Влад Красноярский.

В упорной борьбе химчане заняли седьмое место среди «взрослых» команд, подтвердив успех прошлого года, и укрепили позиции в числе лидеров регионального журналистского сообщества.

«Очень важно, что журналисты Подмосковья не только пишут и рассказывают о спорте, но и сами участвуют в соревнованиях. Такие события укрепляют командный дух, развивают общение и делают профессиональное сообщество еще более сплоченным», — подчеркнула депутат Юлия Ишкова.

«Журналиада» проводится с целью объединения медиасообщества региона через спорт.