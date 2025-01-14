Журналистов телеканала в Мытищах поздравили с Днем российской печати

Руководитель фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Мытищи Юрий Гончарук встретился с корреспондентами телеканала «Первый Мытищинский». Он поздравил журналистов с Днем российской печати и обсудил с ними информационное освещение жизни городского округа.
По словам Юрия Гончарука, депутаты обязаны работать в тесном контакте со средствами массовой информации, чтобы она доходила до каждого жителя городского округа Мытищи.
«Работа журналистов — это важная миссия, которая заключается в том, чтобы объективно освещать события и проблемы нашей жизни», — отметил Юрий Гончарук.
Руководитель фракции «Единой России» в Совете депутатов городского округа Мытищи поздравил журналистов с Днем российской печати. Он также отметил слаженную работу сотрудников телеканала и их высокий уровень профессионализма.
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