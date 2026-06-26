Журналистов Подмосковья пригласили на конкурс «Семья и будущее России»

Конкурс для журналистов «Семья и будущее России» пройдет в 12-й раз. Подать заявку можно до 25 июля. Лучших выберут в восьми номинациях, включая «Печатные СМИ», «Радио», «Телевидение» и другие.

Конкурс соберет энтузиастов со всей страны, которые профессионально рассказывают о российских семьях.

«Такая ценностная повестка включает и работу по сокращению разводов, и ответственное родительство и отцовство, и доверительный диалог поколений. Мы должны способствовать укреплению имиджа многодетных семей и оказывать помощь в решении социальных проблем, с которыми сталкиваются современные семьи», — отметили организаторы.

Проект уже объединил более 2,5 тысячи социальных журналистов вокруг инициатив Фонда Андрея Первозванного, конкурсов и медиапроектов.

Финалисты конкурса в течение нескольких дней участвуют в круглых столах и мастер-классах, чтобы обменяться опытом с коллегами и получить поддержку.

Узнать больше о проекте можно по ссылке.