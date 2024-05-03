Журналист Гузель Камаева провела тренинг для молодежи Котельников | 360°

03 мая 2024, 22:16
Журналист Гузель Камаева провела тренинг для молодежи Котельников
При поддержке главы округа Сергея Жигалкина в Котельниках прошел специальный тренинг для молодежного сообщества. Специальным госте тренинга стала член Общественной палаты, журналист, телеведущая канала «МИР» Гузель Камаева.
В ходе мероприятия она рассказала о своем профессиональном пути, ответила на вопросы аудитории и поделилась личным опытом в работе.
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Тренинг направлен на то, чтобы помочь молодежи обрести уверенность в себе при выступлениях перед любой аудиторией и преодолеть страх публичных выступлений.
Среди участников тренинга были молодогвардейцы, участники молодежного парламента города, активисты «Движения Первых», Юнармия, подростки из семей мобилизованных и заинтересованная молодежь.
Это событие не первое подобное мероприятие в округе. В июне молодежь Котельников ожидает следующий тренинг, но имя спикера пока держится в тайне и станет приятным открытием для участников.
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