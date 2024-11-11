Жуковский вошел в число лучших округов Подмосковья по итогам ЕГЭ 2024 года

Итоги работы учреждений образования за текущий год подвели в Московской области. На коллегии министерства образования составили рейтинг школ по результатам Государственной итоговой аттестации и Единого государственного экзамена.

Городской округ Жуковский по результатам ЕГЭ и ГИА попал в двадцатку лучших образовательных учреждений Московской области, заняв 12-е место.

Доля выпускников муниципалитета, которые набрали по трем предметам ЕГЭ 250 более баллов, составляет 18, 5% от общего числа сдававших экзамены в 2024 году. Жуковский в рейтинге занял четвертую строчку по этому показателю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе еще 40 отремонтированных и 39 новых школ 2 сентября. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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