Жуковский принял участие во Всероссийской туристской премии «Маршрут года»

Округ вошел в число финалистов XII Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Всего на рассмотрение жюри поступило 454 проекта из 59 субъектов Российской Федерации.

В решающий этап премии смогли пробиться 360 лучших проектов, представляющих не только российские регионы, но и Республику Беларусь.

«Премия „Маршрут года“ является одним из ключевых инструментов для выявления и поддержки наиболее перспективных и инновационных идей в сфере туризма. Она присуждается по итогам открытого общероссийского смотра проектов, главной целью которых является разработка, усовершенствование и популяризация туристических маршрутов», — сообщили в администрации округа.

Эти маршруты охватывают широкий спектр тематических направлений: от погружения в историю и архитектуру до исследования духовного наследия. Жуковский представил на суд жюри два проекта, каждый из которых отражает уникальную идентичность наукограда. В номинации «Лучшая экскурсия в городе»: проект «Город начинается с ЦАГИ». Эта экскурсия предлагает погружение в историю и современность Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского — легендарного ЦАГИ. Она позволяет посетителям познакомиться с истоками отечественной авиации, увидеть знаковые объекты и узнать о людях, стоявших у истоков мировых научно-технических открытий.

В номинации «Лучший детский маршрут»: проект «Путешествие через эпохи». Этот маршрут разработан специально для юных путешественников, предлагая им интерактивное знакомство с историей, наукой и культурой Жуковского в доступной форме.