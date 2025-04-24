Жуковские школьники выступили на Всероссийском творческом фестивале в Санкт-Петербурге
Юные жители Жуковского вернулись из Санкт-Петербурга, где представили округ на Всероссийском фестивале детского творчества «ДеТвоРа Победы», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль собрал сотни одаренных детей со всех уголков России, предоставив им возможность продемонстрировать свои таланты и мастерство в различных направлениях искусства.
Конкурсная программа включала в себя разнообразные номинации, охватывающие вокально-хоровое, инструментальное, хореографическое, художественное, цирковое и чтецкое искусство.
По итогам фестиваля учащиеся лицея № 14 завоевали несколько наград. В номинации «Чтецы» ученица седьмого класса Мария Лисовская стала победителем конкурса, подтвердив свое мастерство выразительного чтения. Ученик второго класса Ярослав Щербаков удостоен звания лауреата I степени. Ученик четвертого класса Роман Найденышев стал лауреатом II степени.
В танцевальном направлении ученица второго класса Стефания Байбарза стала лауреатом III степени.