Жуковские школьники выступили на Всероссийском творческом фестивале в Санкт-Петербурге

Юные жители Жуковского вернулись из Санкт-Петербурга, где представили округ на Всероссийском фестивале детского творчества «ДеТвоРа Победы», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль собрал сотни одаренных детей со всех уголков России, предоставив им возможность продемонстрировать свои таланты и мастерство в различных направлениях искусства.