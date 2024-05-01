Жуковские кикбоксеры победили на всероссийских соревнованиях | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 12:11 Жуковские кикбоксеры победили на всероссийских соревнованиях Центр единоборств "Штурм"

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Спортсмены из Жуковского стали победителями и призерами всероссийских соревнований по кикбоксингу. На турнир в Ульяновск съехались более двух тысяч спортсменов из 43 регионов России, а также Беларуси, Алжира и Азербайджана.

Воспитанники жуковского центра единоборств «Штурм» Александр Росихини и Захар Лапенков выиграли золото. Спортсменка Таисия Настечик заняла третье место, уступив сопернице из Донецка.

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«Результатом вполне удовлетворены — хотя, конечно, есть куда стремиться и над чем работать. Так что немного выдохнем и начнем подготовку к первенству России в Каспийске», — рассказали в жуковском центре единоборств.

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