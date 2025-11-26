Жостовская фабрика в Мытищах отметила 200-летие

Жостовская роспись — одна из самых узнаваемых, ею восхищаются по всей России и далеко за ее пределами. Два столетия она является визитной карточкой Мытищ. Сегодня на фабрике трудятся 47 художников, ежегодно выпускается около 75 тысяч подносов, и каждый из них — уникальный.

Особая гордость — трудовые династии, которые из поколения в поколение передают свой опыт и развивают промысел, сохраняя вековые традиции. Фабрика идет в ногу со временем, ее продукция — аксессуары, сувениры, дизайнерские коллекции— представляет собой сочетание классики и современности.

«Благодарю за теплоту души и весомый вклад в сохранение культурного наследия округа, региона и всей страны. Желаю, чтобы самобытное русское творчество продолжало жить и развиваться. Процветания, новых идей, вдохновения и всего самого наилучшего» — поздравила коллектив Юлия Купецкая.

Жостовская фабрика в честь юбилея проводит уникальную выставку в музее-заповеднике «Царицыно». Посетить ее можно до 15 февраля.