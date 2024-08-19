Жостовская фабрика из Мытищ победила на всероссийском конкурсе промыслов

Жостовская фабрика победила на Первой российской премии в области народного искусства. Предприятие из Мытищ наградили в номинации «Лучшее изделие народных художественных промыслов».

Мытищенская фабрика представила на конкурс известный жостовский поднос. Всего на участие во всероссийском конкурсе народных промыслов подали свыше 250 заявок. Из участников жюри выбрало 31 победителя в 16 номинациях. Еще шесть победителей отобрали в специальных номинациях от партнеров премии.

Награждение прошло на Форуме креативных территорий в Нижнем Новгороде. Участников поздравил министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.

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