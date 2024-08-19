Жостовская фабрика из Мытищ победила на всероссийском конкурсе промыслов

Фото: пресс-служба администрации го Мытищи

Жостовская фабрика победила на Первой российской премии в области народного искусства. Предприятие из Мытищ наградили в номинации «Лучшее изделие народных художественных промыслов».

Мытищенская фабрика представила на конкурс известный жостовский поднос. Всего на участие во всероссийском конкурсе народных промыслов подали свыше 250 заявок. Из участников жюри выбрало 31 победителя в 16 номинациях. Еще шесть победителей отобрали в специальных номинациях от партнеров премии.

Награждение прошло на Форуме креативных территорий в Нижнем Новгороде. Участников поздравил министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Нью-Йорк, Нью-Йорк. История донецкого поселка, освобожденного Россией

Владивосток ушел под воду. Мощный ливень затопил городские улицы и дома

«Даем шанс этим павшим людям». Злостных алиментщиков предложили отправлять в зону СВО

«Надежда умирает последней». Пропавшего в горах Пакистана россиянина еще могут спасти

Зачем Запад на самом деле посылает своих журналистов в Курскую область?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте