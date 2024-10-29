Жонглер из Подольска стал лауреатом всероссийского циркового фестиваля

Пятый всероссийский конкурс детских любительских цирковых коллективов прошел в Перми. На нем очень успешно выступил артист из Подольска Даниил Анпилогов.

Фестиваль собрал около 150 участников из 15 российских регионов — Московской, Свердловской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и многих других. Из 64 коллективов в финал смогли попасть только 26.

Честь Подольска на конкурсе защищал цирковой коллектив «Браво» из дворца культуры «Октябрь». Даниил Анпилогов продемонстрировал жюри, которое возглавляли братья Запашные, номер соло-жонглер «Русская рать». Юный артист покорил жюри своим мастерством и получил диплом лауреата первой степени, а также ценные подарки.

Подводя итоги фестиваля, глава жюри Аскольд Запашный отметил, что многие номера были сделаны очень профессионально и на высоком уровне, так что вполне подходят для исполнения на арене Большого Московского цирка.

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