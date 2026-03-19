ЖК «Легенда Коренево» построят в Люберцах

В Люберцах продолжается строительство жилого комплекса «Легенда Коренево». Там появятся не только жилые корпуса, но также школа, детский сад и торгово-развлекательный центр.

Застройщиком выступает компания «Коренево Девелопмент».

Сразу в нескольких корпусах работы вышли на финишную прямую. В первом полностью завершили возведение стен из газоблоков, внутри положили плитку и залили полы. Окна и алюминиевые двери с витражами на первых этажах уже установили, а лоджии застеклили. Инженеры проложили сети и запустили отопление. Кроме того, готовы лифты и кровля.

Во втором корпусе строители завершили кладку стен и черновую отделку помещений. Крыша также готова, все коммуникации подведены, а в подвале работает индивидуальный тепловой пункт. Фасад дома также завершен. Кроме того, работают лифты.

В третьем и четвертом корпусах провели почти те же работы, что и в предыдущем, а в пятом продолжается монтаж перегородок на этажах.

Жилой комплекс «Легенда Коренево» позиционируется как проект комфорт-класса. Он расположен неподалеку от Егорьевского шоссе в поселке Красково.

На первых этажах зданий откроют кафе, досуговые точки и службы быта. На территории обустроят игровые площадки и велодорожки. Предусмотрели также парковку на 600 машин и зарядки для электрокаров.