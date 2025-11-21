Живую новогоднюю ель установят на главной площади в Верее

Добрую традицию, существующую в Верее уже много лет, сохранят и в этом году. Настоящее новогоднее дерево будет радовать жителей и гостей города на главной площади Вереи.

Варианты елок рассмотрели на совещании по подготовке к празднику. Предстоит выбрать одну из трех пушистых красавиц высотой около 10 метров, которая станет символом новогоднего чуда для жителей и украсит площадь.

«В Верее — одном из старейших городов Подмосковья — очень ждут именно живую елку. Уверен, что выбранная красавица укрепит наши добрые традиции и подарит радость всем жителям и гостям города», — отметил начальник территориального управления Верея Антон Миняев.

На заседании также обсудили культурную программу мероприятий и сценарии новогодних гуляний. Первые праздничные огни зажгутся в Верее уже 1 декабря.