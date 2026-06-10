Животворящий Крест вернут в Успенский собор в Дмитрове

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов провел рабочую встречу с благочинными церковных округов и настоятелем Николо-Пешношского монастыря. Ключевой вопрос — подготовка к возвращению Дмитровского Животворящего Креста Господня, утраченного в 1924 году.

Согласие на передачу святыни, которая веками считалась духовным щитом города, получили от Государственной Третьяковской галереи. Для сохранности реликвии требуется выполнить ряд технических условий. В Успенском кафедральном соборе, где после долгого отсутствия будет находиться Крест, усилят пожарно-охранную сигнализацию и модернизируют видеонаблюдение.

Благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз подчеркнул, что день возвращения Креста станет важным ежегодным праздником для всей Сергиево-Посадской епархии. По предварительному предложению, торжество могут приурочить ко Дню города Дмитрова, который в 2026 году планируют отметить 30 августа. Ожидается, что событие соберет множество гостей и паломников.

Помимо подготовки к принятию святыни, благочинные обратились к главе округа за содействием в решении насущных вопросов: земельно-имущественные споры, приведение в порядок подъездных путей к храмам, подведение водоснабжения и водоотведения к строящимся и реставрируемым церквям, а также помощь в организации мероприятий для жителей.

«Ни один из озвученных вопросов не останется без внимания. Возвращение Дмитровского Животворящего Креста — это долгожданное воссоединение города со своей святыней, которого ждали сто лет. Она, оберегавшая город столетия назад, вновь займет свое место в сердце Дмитрова, и день, когда это произойдет, станет праздником для тысяч верующих», — сказал Михаил Шувалов.