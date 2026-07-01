Животноводческий комплекс построили возле деревни Повадино

В городском округе Домодедово начал работать новый молочно-товарный комплекс, рассчитанный на содержание 1,2 тысячи дойных коров. Современную ферму построил племзавод «Повадино» недалеко от одноименной деревни.

Реализация проекта стоимостью около 900 миллионов рублей позволит ежегодно производить до 14 тысяч тонн молока и увеличить объемы собственного сырья для перерабатывающей промышленности Подмосковья.

«Сегодня в регионе сформированы крупные перерабатывающие мощности — более трех миллионов тонн молока в год. Поэтому наша ключевая задача — наращивать собственную сырьевую базу. Каждый новый инвестиционный проект в молочном животноводстве — это дополнительный объем молока и вклад в устойчивость всей отрасли», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Виталий Мосин.

В рамках инвестиционного проекта возвели животноводческий комплекс общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров. На его территории разместили два корпуса для содержания 640 и 560 коров, родильное отделение, помещения для хранения кормов и прочие производственные объекты, необходимые для полного цикла работы предприятия.

Одной из ключевых особенностей новой фермы стало внедрение современных технологий переработки отходов животноводства. Там установили биореакторный комплекс, который преобразует навоз в подстилочный материал для коров. Такая технология позволяет отказаться от использования соломы, песка и древесных опилок, снижая нагрузку на окружающую среду и создавая более комфортные условия для животных.

Племзавод «Повадино», работающий с 1963 года, входит в группу компаний «Коалко», которая является одним из крупнейших производителей молока в Московской области.