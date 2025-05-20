Жительницы Подольска присоединились к всероссийскому флешмобу «Красивый выход»

В Культурно-просветительском центре «Дубровицы» городского округа Подольск прошел «Сиреневый фестиваль». Там состоялся флешмоб «Красивый выход»: девушки надели нарядные вечерние платья и украшения, сделали праздничный макияж.

Активистки клуба «Жизнь женщин» для мероприятия выбрали оттенки сиреневого как символ русского декоративного сада — сирени. Цель таких выходов — возвращение традиций светского дресс-кода. Проект придумала и реализовала в 2020 году дизайнер Анна Михайлова из Санкт-Петербурга. Первый «Красивый выход» в Подольске провели в ноябре 2024 года.

Флешмобы устраивают два раза в месяц. Расписание мероприятий можно посмотреть в социальных сетях клуба «Жизнь женщин».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.