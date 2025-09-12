Жительницы Одинцова примут участие в международном женском фестивале

В эту субботу, 13 сентября, Одинцово станет одной из площадок международного эстафетного фестиваля, который пройдет одновременно в более чем ста городах мира. Мероприятие объединит местных предпринимательниц, специалистов и активисток для нетворкинга и обмена опытом.

В программе запланированы мастер-классы, телемост с другими городами и выступление куратора.

Также в этот день организаторы обещают общение и нетворкинг с яркими женщинами Одинцова — новые знакомства и полезные связи. Помимо этого, в программе праздника — розыгрыш призов, танцевальный флешмоб, музыкальное сопровождение.

Мероприятие состоится с 12:00 до 17:00 по адресу: город Одинцово, торговый центр «Атлас», улица Говорова, дом № 163. Вход свободный для всех желающих, участникам необходимо зарегистрироваться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.