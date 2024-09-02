Жительницы Мытищ смогут поучаствовать в программе «Мама-предприниматель»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Центр «Мой бизнес» Подмосковья в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» объявляет о старте программы «Мама-предприниматель», которая пройдет с 16 по 20 сентября. Программа предназначена для женщин, желающих найти и развить идеи для запуска собственного бизнеса или масштабировать уже существующие проекты.

Участницы смогут узнать о наиболее подходящих формах регистрации бизнеса, а также получить знания в области маркетинга. Обучение будет проходить офлайн в формате тренинга-интенсива, что позволит участникам активно взаимодействовать и обмениваться опытом.

Заключительным этапом программы станет конкурс бизнес-проектов, в котором будет определен лучший проект. Победитель получит грант на развитие бизнеса в размере 100 тысяч рублей и возможность участия в федеральном этапе программы.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке до 9 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В России оптимизируют дорожные камеры. Что изменится и зачем это нужно

Konstantin Kokoshkin

«Налетели словно черти». Что известно о нападении на свадебный автобус в Щелкове

ГСУ СК РФ по Московской области

Мишустин и Воробьев поздравили с Днем знаний лицеистов «Авиатики» в Лобне

Источник фото: Константин Семенец

Вместе теплее: большой коллектив Мособлгаза встретил профессиональный праздник

Слово за слово и два удара с ноги. Таксист — о нападении и ДТП в Люберцах

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте