Жительницы Мытищ смогут поучаствовать в программе «Мама-предприниматель»

Центр «Мой бизнес» Подмосковья в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» объявляет о старте программы «Мама-предприниматель», которая пройдет с 16 по 20 сентября. Программа предназначена для женщин, желающих найти и развить идеи для запуска собственного бизнеса или масштабировать уже существующие проекты.

Участницы смогут узнать о наиболее подходящих формах регистрации бизнеса, а также получить знания в области маркетинга. Обучение будет проходить офлайн в формате тренинга-интенсива, что позволит участникам активно взаимодействовать и обмениваться опытом.

Заключительным этапом программы станет конкурс бизнес-проектов, в котором будет определен лучший проект. Победитель получит грант на развитие бизнеса в размере 100 тысяч рублей и возможность участия в федеральном этапе программы.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке до 9 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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