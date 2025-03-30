Жительницы Мытищ смогут получить бесплатную консультацию по вопросам беременности

Жительницам Мытищ напомнили об общероссийской благотворительной программе «Спаси жизнь», которая уже более 10 лет оказывает поддержку беременным женщинам и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. С момента запуска программы в январе 2015 года удалось спасти жизни более 22 704 детей, чьи матери приняли решение сохранить беременность.

В общей сложности помощь получили более 135 000 человек. Программа предоставляет всестороннюю поддержку: по бесплатному телефону помощи 8 (800) 100-30-70 можно получить консультации психолога, врача и юриста. Также специалисты подскажут адреса ближайших центров защиты материнства и приютов, оказывающих помощь кризисным беременным и семьям с детьми. По всей России действует более 500 пунктов помощи.

Программа «Спаси жизнь» продолжает активно работать, помогая женщинам справляться с трудностями и принимая участие в сохранении жизней будущих поколений.