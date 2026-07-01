Жительницы Москвы и Подмосковья оформили 200 тысяч родовых сертификатов с января

С начала года отделение Социального фонда России по Москве и Московской области оплатило медицинским учреждениям услуги по родовым сертификатам для 200 тысяч женщин. На эти цели направили около 670 миллионов рублей.

Сертификат позволяет будущей маме самостоятельно выбрать медицинскую организацию для наблюдения во время беременности, родов, а также для профилактических осмотров ребенка в течение первого года жизни.

Документ включает несколько электронных талонов, которые оформляют по мере получения медицинской помощи. Сертификат также дает возможность бесплатно получать консультации специалистов, психологическую, юридическую и социально-медицинскую поддержку. При этом, если женщина пользуется платными медицинскими услугами, родовой сертификат не оформляют.

Даже при многоплодной беременности выдают только один документ, поскольку он рассчитан на женщину, а не на каждого ребенка. Социальный фонд перечисляет средства напрямую медицинским организациям, оказавшим помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования.