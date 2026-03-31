Жительницы Люберец получили награды за волонтерство

В Люберцах наградили волонтеров фонда «Домашний очаг» памятными медалями «Волонтер России». Церемония прошла 30 марта в Люберецком отделении Ассоциации ветеранов СВО. Заслуженные награды получили пять жительниц городского округа Люберцы, активно участвующих в волонтерской деятельности и поддержке бойцов на передовой.

Медали «Волонтер России» вручены Оксане Захаровой, Алле Калашниковой, Людмиле Абросимовой, Светлане Степановой и Ларисе Рымарь. Все они являются участницами благотворительного фонда «Домашний очаг».

В мероприятии приняли участие руководитель Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин, депутат окружного Совета Александр Мурашкин и руководитель фонда Марина Исаева.

«Каждая из этих женщин — пример истинного милосердия и патриотизма. Наши волонтеры не остаются в стороне и регулярно участвуют в отправке гуманитарной помощи на фронт, поддерживая наших бойцов не только словами, но и конкретными делами. Мы искренне благодарим их за неоценимый вклад», — отметил Александр Кулагин.

Церемония прошла в формате личного приема. Это позволило обсудить с волонтерами текущие вопросы и планы дальнейшей работы по поддержке бойцов.

Все награжденные — жительницы микрорайона Птицефабрика городского округа Люберцы. Ранее памятными медалями были отмечены уже 25 активных волонтеров фонда.