Жительницу Можайского округа наградили медалью за спасение ребенка

В Государственной думе Российской Федерации ко Дню защиты детей прошло Всероссийское мероприятие «Наследники Победы». Юнармейцу Светлане Сергеенковой из поселка Уваровка Можайского муниципального округа вручили медаль «Юнармейская доблесть» I степени за спасение ребенка.

Весной текущего года девушка, проявив бесстрашие и решительность, спасла мальчика, который провалился под лед.

Отметим, что «Юнармейская доблесть» I степени — одна из высших наград военно-патриотического движения. Представители «Юнармии» и депутаты Государственной думы отметили смелость и самоотверженность Светланы.

После церемонии для юнармейцев провели экскурсии по парламенту. Ребята также встретились с героями России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».