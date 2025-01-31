Жительницу Лыткарина оштрафовали за оскорбления и мат в Telegram

Женщина обратилась в прокуратуру города Лыткарино с заявлением об унижении чести и достоинства. Она рассказала, что в мессенджере Telegram ей пишут сообщения с оскорблениями и матом.

Прокуратура начала проверку и установила, что местная жительница действительно направляла заявительнице в Telegram сообщения унижающего и оскорбительного содержания. При этом использовалась ненормативная лексика.

После проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении за оскорбления.

Рассмотрев материал, мировой судья 109-го участка Лыткаринского судебного района привлек местную жительницу к административной ответственности в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.