Жительницу Лыткарина оштрафовали за оскорбления и мат в Telegram

Женщина обратилась в прокуратуру города Лыткарино с заявлением об унижении чести и достоинства. Она рассказала, что в мессенджере Telegram ей пишут сообщения с оскорблениями и матом.
Прокуратура начала проверку и установила, что местная жительница действительно направляла заявительнице в Telegram сообщения унижающего и оскорбительного содержания. При этом использовалась ненормативная лексика.
После проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении за оскорбления.
Рассмотрев материал, мировой судья 109-го участка Лыткаринского судебного района привлек местную жительницу к административной ответственности в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.
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